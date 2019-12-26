فايلر الصغير.. الأهلي يكشف عن آخر استعدادات الفريق لمواجهة بلاتينيوم

كشف النادي الأهلي عن آخر استعدادات الفريق لمواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.



ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددا من الصور لـ نجل رينيه فايلر الصغير خلال حضور مران الفريق أمس.



وعلق "فايلر الصغير يستعد للمباراة القادمة 💪👦🏼⚽️ #يلا_يا_أهلي".



ومن المقرر أن يواجه الأهلي بلاتنيوم يوم السبت القادم الموافق 28-12-2019، على ملعب استاد السلام الدولي.



ويسعى الأهلي في هذا اللقاء إلى استمرار سلسلة الانتصارات التي بدأها مع المدير الفني رينيه فايلر، بعد أن حقق المارد الأحمر 8 انتصارات متتالية في بطولة الدوري الممتاز.



