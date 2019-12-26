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منوعات

شاهد.. تصوير ممثلة شهيرة أثناء اعتدائها على امرأة بالضرب المبرح

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:48 ص
فانيسا كوك
فانيسا كوك
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عزة عاطف
التقطت الكاميرات اللحظة المفاجئة التي تم فيها القبض على الممثلة الأمريكية الشهيرة «فانيسا كلوك» صاحبة دور "آنا" في سلسلة «Walking Dead»، بعد اعتدائها على امرأة صورتها أثناء غضبها.

في الوقت الذي كان زوج فانيسا السابق ينقل أمتعته إلى خارج شقتهما، يظهر في مقطع الفيديو صوت فانيسا وهي تبكي وتصرخ على صديقها السابق وعائلته بينما يقوم شخص ما بنقل الصناديق من مقر إقامتها.

ألقت الشرطة القبض على فانيسا التي لعبت دور البطولة في الموسم السادس والسابع من السلسلة الشهيرة، بعد ضربها المزعوم للمرأة أثناء الحادث الذي وقع أمام منزلها في مقاطعة أورانج بكاليفورنيا.

وكانت المرأة وصفت فانيسا بـ "ملكة الدراما" أو "النكد" مما جعل الممثلة الشهيرة تعتدي عليها بالضرب المبرح من شدة غضبها، فاضطرت الشرطة إلى ضبطها ووضع الأصفاد في يديها وفقًا لصحيفة تليكينكو.

كان صديق فانيسا كلوك قد انفصل عنها مؤخرًا، وتم نقل مقتنياته خارج منزلها، وقد احتجزت الممثلة بتهمة ارتكاب جنحة والاعتداء على امرأة، لكن فانيسا وجهت انتقاداتها بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعية.
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