باسم مرسي: كهربا سعيد في الأهلي ويكشف سر هروبه من الزمالك

أكد باسم مرسي نجم فريق الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي، أنه تواصل مع محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلي المنضم حديثا للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.





وأضاف باسم مرسي، في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أن كهربا سعيد للغاية بانضمامه لـ الأهلي حيث أكد له الأخير أن هناك بندًا في عقده مع الزمالك سمح له بالرحيل بتلك الطريقة.





وتابع باسم مرسي، أن كهربا لاعب مميز وسيحقق نجاحا باهرا مع الأهلي.





وأكمل باسم مرسي، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي هو أفضل شيء حدث للفريق خلال الموسم الحالي حيث يقدم أداء رائعا وكرة تليق بالمارد الأحمر.



