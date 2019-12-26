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منوعات

ماحدش فاهم حاجة.. شاهد رجل على أرجوحة يحير العالم: ظهره للكاميرا أم وجهه؟

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:02 ص
man on a swing
man on a swing
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عزة عاطف
هل تستطيع حل هذا اللغز؟.. أثار مقطع فيديو على تطبيق TikTok ضجة ودهشة بل وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انقسم العالم حول رجل يجلس فوق أرجوحة تحت عنوان "الرجل ظهره للكاميرا أم وجهه".

يظهر الرجل متأرجحًا ذهابًا وإيابًا لكن لا أحد في حقيقة يعلم هل الرجل كواجه للكاميرا أم مواجه للمبنى الموجود في الفيديو، فالبعض يراه من وجهه والبعض الآخر من ظهره.

جن جنان العالم بعد انتشار هذا الفيديو الغريب والمثير للجدل بل أن البعض بدأ في تحليله برسم مخططات ليكشف عن حقيقة ما يراه.

إذا شاهدت الفيديو للمرة الأولى ستجد كل شئ طبيعيًا، رجل يتأرجح مواجهًا للكاميرا، وستجد كل البراهين التي تثبت صحة ما رأيت من تأرجح يديه وقدميه معًا للأمام.

لكن الصادم في هذا الأمر المحير أن ما يقرب من نصف تعداد من شاهدوا الفيديو حول العالم يرون الرجل يتأرجح معطيًا ظهره للكاميرا ولديهم من البراهين ما يكفي لإثبات وجهة نظرهم.

غرد أحد الأشخاص على تويتر غاضبًا: "اللعنة! كيف يراه الناس من ظهره؟ قدماه وساقاه في الأمام، وذراعاه ووجهه أيضًا، يمكنك رؤية غطاء سترته خلف رأسه، ماذا تقولون! هناك خيار واحد فقط، لماذا أرى آراءًا مختلفة!".
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