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محافظات

ربة منزل تلقى بنفسها من الطابق الخامس ببنى سويف بسبب خلافات زوجية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:10 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد عبد الحليم
أصيبت ربة منزل بكسور وإصابات بالغة بأنحاء مختلفة من الجسم على أثر إلقائها بنفسها من شرفة شقتها بالطابق الخامس بمساكن سوزان مبارك بشرق النيل في بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة برصد استغاثة من أهالي مساكن سوزان مبارك بشرق النيل بإقدام ربة منزل تدعى "نشوى . م . "على الانتحار، والذي أمر بتوجيه قوات الإنقاذ والحماية المدنية والمباحث لإنقاذ السيدة.

وانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة ومباحث مديرية أمن بني سويف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية الأمن إلى موقع البلاغ، قبل أن تلقي ربة المنزل بنفسها من الطابق الخامس ويتم نقلها لتلقي العلاج بالمستشفى مصابة بكسور وإصابات بالغة بأنحاء مختلفة من الجسم وتبين من التحريات الأولية والمعاينة إقدام ربة المنزل على إلقاء نفسها من شرفة غرفة شقتها بالطابق الخامس بمساكن سوزان مبارك شرق النيل.

ورجح شهود العيان من أهالي المنطقة أن خلافات الزوجية وتكرار دخولها في مشادات مع جيرانها وراء إقدامها على الانتحار.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج وتكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف بالتحري عن الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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