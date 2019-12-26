السيسي يؤكد: مصر ركيزة الاستقرار للمنطقة بأسرها.. ورفض عراقي واسع لترشيح العيداني لرئاسة الوزراء.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

التعاون الخليجي: أحكام قضية خاشقجي برهنت على استقلالية القضاء السعودي

الجنوب العراقي يشتعل غضبا ضد ترشيح العيداني حمدوك: دماء السودانيين لن تذهب هدرا الجيش الإسرائيلي: احتمال المواجهة مع إيران غير مستبعد





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





واهتمت صحيفة "الأنباء" بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح مشروع الإنتاج الحيواني المتكامل بمدينة الفيوم جنوبي القاهرة، حيث قال إن المنطقة تعتبر محل اهتمام كبير من العالم والقوى الدولية تدرك أهمية استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن مصر ركيزة استقرار حقيقية لعودة الاستقرار للمنطقة بأسرها.





وأضاف السيسي أن مصر تتحرك نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا ومن مصلحة مصر أن يتم حل الأزمة وتتحقق الوحدة على كامل التراب الليبي مضيفا أن تعقيد الأوضاع في ليبيا قد يفتح بابا للحل.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، أشاد بالأحكام القضائية الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض بحق المتهمين في جريمة مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، ووصفها بأنها خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق وتطبيق العدالة.





وأكد الزياني أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين "برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي"، مستنكرًا "المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية".





وذكرت "الوطن" أن المحافظات الجنوبية في العراق شهدت احتجاجات قوية وعنيفة، مساء الأربعاء، احتجاجا على مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما قطع المئات من سكان البصرة طرقا رئيسية في المحافظة احتجاحا على العيداني، فيما أضرم محتجون النار في مقر ميليشيا سيد الشهداء في حي العروبة بمحافظة الديوانية.





وشهدت كربلاء اشتباكات بين عدد من المتظاهرين الذين يقطعون طريق حي رمضان وشارع الضريبة ومليشيات مجهولة، حيث سمعت أصوات إطلاق نار كثيف، بينما نزلت قوة كبيرة من الجيش في شارع السناتر، وسط كربلاء، لتفريق المجاميع المتواجدين في الشارع، فيما عمد محتجون إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى العاصمة بغداد بحرق الإطارات.





ونقلت "الراي" عن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك قوله إن دماء السودانيين لن تذهب هدرا مؤكدا أن العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير، مضيفًا: "الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكنا لن تضيع دماءهم هدرا (...) لقد شكلنا اللجان القانونية وعدلنا القوانين من أجل العدالة".





وأفادت "الوطن" بأن 5 عناصر من الفصائل الموالية لإيران في سوريا قتلوا إثر غارات جوية استهدفت، مساء الأربعاء، مدينة البوكمال في محافظة دير الزور، لافتة إلى تسجيل "انفجارات عدة قد يكون مصدرها طائرات مسيرة.





وذكرت "القبس" أن السلطات المغربية أعلنت توقيف ثمانية أشخاص للاشتباه بارتباطهم بشبكة تزوير أوراق ثبوتية و"الاتجار بالبشر"، مضيفة أنه تمت مصادرة تأشيرات مزورة ومجموعة من جوازات سفر لأشخاص مرشحين للهجرة غير القانونية، وذلك إثر إجراء عمليات تفتيش في مقرات سكن المشتبه فيهم.





وأشارت أيضا إلى مصادرة "معدات إلكترونية وهواتف نقالة وأختام وثلاث سيارات". كما جرى توقيف شخص في مطار محمد الخامس في غرب الدار البيضاء.





دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن عشرة جنود على الأقل في بوركينا فاسو لقوا مصرعهم إثر هجوم على كتيبة عسكرية في هالاليه في شمال البلاد، مضيفةً: "تعرضت دورية من مفرزة نامسغييا العسكرية لهجوم، وقُتل عشرة جنود على الأقل في هذا الكمين في هالاليه"، البلدة القريبة من تونغومايل في منطقة سوم".





ونقلت "الوطن" عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قوله إن إيران تمتلك مئات الصواريخ التي يمكن إطلاقها على إسرائيل، مشيرا إلى أن احتمال المواجهة مع إيران "غير مستبعد".



