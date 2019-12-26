AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السيسي يؤكد: مصر ركيزة الاستقرار للمنطقة بأسرها.. ورفض عراقي واسع لترشيح العيداني لرئاسة الوزراء.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:50 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
التعاون الخليجي: أحكام قضية خاشقجي برهنت على استقلالية القضاء السعودي
الجنوب العراقي يشتعل غضبا ضد ترشيح العيداني
حمدوك: دماء السودانيين لن تذهب هدرا
الجيش الإسرائيلي: احتمال المواجهة مع إيران غير مستبعد

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

واهتمت صحيفة "الأنباء" بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح مشروع الإنتاج الحيواني المتكامل بمدينة الفيوم جنوبي القاهرة، حيث قال إن المنطقة تعتبر محل اهتمام كبير من العالم والقوى الدولية تدرك أهمية استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن مصر ركيزة استقرار حقيقية لعودة الاستقرار للمنطقة بأسرها.

وأضاف السيسي أن مصر تتحرك نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا ومن مصلحة مصر أن يتم حل الأزمة وتتحقق الوحدة على كامل التراب الليبي مضيفا أن تعقيد الأوضاع في ليبيا قد يفتح بابا للحل.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، أشاد بالأحكام القضائية الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض بحق المتهمين في جريمة مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، ووصفها بأنها خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق وتطبيق العدالة.

وأكد الزياني أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين "برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي"، مستنكرًا "المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية".

وذكرت "الوطن" أن المحافظات الجنوبية في العراق شهدت احتجاجات قوية وعنيفة، مساء الأربعاء، احتجاجا على مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما قطع المئات من سكان البصرة طرقا رئيسية في المحافظة احتجاحا على العيداني، فيما أضرم محتجون النار في مقر ميليشيا سيد الشهداء في حي العروبة بمحافظة الديوانية.

وشهدت كربلاء اشتباكات بين عدد من المتظاهرين الذين يقطعون طريق حي رمضان وشارع الضريبة ومليشيات مجهولة، حيث سمعت أصوات إطلاق نار كثيف، بينما نزلت قوة كبيرة من الجيش في شارع السناتر، وسط كربلاء، لتفريق المجاميع المتواجدين في الشارع، فيما عمد محتجون إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى العاصمة بغداد بحرق الإطارات.

ونقلت "الراي" عن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك قوله إن دماء السودانيين لن تذهب هدرا مؤكدا أن العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير، مضيفًا: "الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكنا لن تضيع دماءهم هدرا (...) لقد شكلنا اللجان القانونية وعدلنا القوانين من أجل العدالة".

وأفادت "الوطن" بأن 5 عناصر من الفصائل الموالية لإيران في سوريا قتلوا إثر غارات جوية استهدفت، مساء الأربعاء، مدينة البوكمال في محافظة دير الزور، لافتة إلى تسجيل "انفجارات عدة قد يكون مصدرها طائرات مسيرة.

وذكرت "القبس" أن السلطات المغربية أعلنت توقيف ثمانية أشخاص للاشتباه بارتباطهم بشبكة تزوير أوراق ثبوتية و"الاتجار بالبشر"، مضيفة أنه تمت مصادرة تأشيرات مزورة ومجموعة من جوازات سفر لأشخاص مرشحين للهجرة غير القانونية، وذلك إثر إجراء عمليات تفتيش في مقرات سكن المشتبه فيهم.

وأشارت أيضا إلى مصادرة "معدات إلكترونية وهواتف نقالة وأختام وثلاث سيارات". كما جرى توقيف شخص في مطار محمد الخامس في غرب الدار البيضاء.

دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن عشرة جنود على الأقل في بوركينا فاسو لقوا مصرعهم إثر هجوم على كتيبة عسكرية في هالاليه في شمال البلاد، مضيفةً: "تعرضت دورية من مفرزة نامسغييا العسكرية لهجوم، وقُتل عشرة جنود على الأقل في هذا الكمين في هالاليه"، البلدة القريبة من تونغومايل في منطقة سوم".

ونقلت "الوطن" عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قوله إن إيران تمتلك مئات الصواريخ التي يمكن إطلاقها على إسرائيل، مشيرا إلى أن احتمال المواجهة مع إيران "غير مستبعد".

وأوضح كوخافي أن إيران "ضاعفت كمية اليورانيوم المخصب لديها"، مبرزا أنه "في الحرب المقبلة مع لبنان أو مع حماس ستتعرض الجبهة الداخلية في إسرائيل لهجمات صاروخية معظمها غير دقيق لكن ستكون مؤثرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يعرض على أردوغان صفقة بـ100 مليار دولار.. انتخابات مبكرة في بوليفيا وموراليس يلجأ للمكسيك.. وماكرون: الأمم المتحدة باتت مشلولة.. أبرز ما جاء في صحف الكويت

تفاصيل أحكام النيابة السعودية في قضية مقتل خاشقجي.. تركيا ترفض ونجل القتيل يشيد بالعدالة.. ردود فعل دولية تشيد بالرياض.. والقحطاني يحتفل ببراءته

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح وإيران تبدأ عمليات جديدة في مفاعل نووي يعمل بالماء الثقيل.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

تعرف على موقف الكويت من أحكام مقتل خاشقجي

التعاون الخليجي يرفض تسييس جريمة مقتل خاشقجي والتدخل بشئون السعودية

الكويت والسعودية توقّعان اتفاقية المقسومة واستئناف الإنتاج.. محاكمة ترامب تشعل الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.. والرئيس الأمريكي: موقفي جيد للغاية.. أبرز عناوين صحف الكويت

ترشيحاتنا

نشرة الفن | شائعات طلاق أسما شريف منير.. خطبة هنادي مهنى وأحمد خالد صالح.. منى فاروق بـ السبحة

بهاء سلطان يتصدر تويتر.. تعرف على السبب

البسوا شتوي.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

شاهد.. أبطال Harry Potter في جلسة خاصة بعد 10 سنوات على انتهاء السلسلة

بملابس محتشمة.. زوجة محمد صلاح تخطف الأنظار دون مكياج

تعرف على إيرادات فيلم ford vs ferrari

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019

شاهد.. تصوير ممثلة شهيرة أثناء اعتدائها على امرأة بالضرب المبرح

فوائد صحية مذهلة.. ماذا يفعل تناول كوب من السحلب؟