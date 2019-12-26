اخبار الرياضة.. شوبير يهاجم مرتضى منصور.. صدمة لـ عشاق ليفربول.. موعد السوبر المصري

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-محلل سكاي نيوز يصدم عشاق ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتى في الدوري الإنجليزي



هاجم الإعلامي أحمد شوبير، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عقب حضوره مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي في ظل قرار لجنة الانضباط بمنعه من حضور المباريات.





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يدخل ليفربول فى مواجهة قوية غدا الخميس أمام ليستر سيتى في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الأسبوع الـ 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.





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كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، عن موقف اللجنة من حضور مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي أول أمس على الرغم من قرار لجنة الانضباط بإيقافه 3 مباريات.

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي: