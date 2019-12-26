اخبار الرياضة.. شوبير يهاجم مرتضى منصور.. صدمة لـ عشاق ليفربول.. موعد السوبر المصري

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:
-عقده بـ 800 ألف وقيمته السوقية 4 ملايين يورو.. الأهلي وفايلر يتفقان على المهاجم الجديد.. تفاصيل
كشفت تقارير سويسرية، أن النادي الأهلي المصري يسعى للتعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن، حيث إن المارد الأحمر يعاني من فقدان المهاجم الأساسي في الفريق منذ فترة.
-شوبير يفتح النار على مرتضى منصور ويوجه رسالة لـ اتحاد الكرة
-عقده بـ 800 ألف وقيمته السوقية 4 ملايين يورو.. الأهلي وفايلر يتفقان على المهاجم الجديد.. تفاصيل
كشفت تقارير سويسرية، أن النادي الأهلي المصري يسعى للتعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن، حيث إن المارد الأحمر يعاني من فقدان المهاجم الأساسي في الفريق منذ فترة.
-شوبير يفتح النار على مرتضى منصور ويوجه رسالة لـ اتحاد الكرة
هاجم الإعلامي أحمد شوبير، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عقب حضوره مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي في ظل قرار لجنة الانضباط بمنعه من حضور المباريات.
-محلل سكاي نيوز يصدم عشاق ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتى في الدوري الإنجليزي
-محلل سكاي نيوز يصدم عشاق ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتى في الدوري الإنجليزي
يدخل ليفربول فى مواجهة قوية غدا الخميس أمام ليستر سيتى في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الأسبوع الـ 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.
-محمد فضل: اللوائح ستحكم قرار لجنة الانضباط بشأن مخالفات مرتضى منصور
-محمد فضل: اللوائح ستحكم قرار لجنة الانضباط بشأن مخالفات مرتضى منصور
كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، عن موقف اللجنة من حضور مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي أول أمس على الرغم من قرار لجنة الانضباط بإيقافه 3 مباريات.
-محمد فضل يعلن موعد مباراة السوبر المصري وحقيقة إقامتها في العراق
-محمد فضل يعلن موعد مباراة السوبر المصري وحقيقة إقامتها في العراق