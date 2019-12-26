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منوعات

عذر أقبح من ذنب.. سر عدم زيارة ملكة بريطانيا لـ زوجها في المستشفى

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:30 ص
بريطانيا
بريطانيا
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عزة عاطف
لم يلقِ الأمير «فيليب» زوج ملكة بريطانيا نظرة أخيرة على أبنائه وبناته أو أي من كبار أفراد العائلة المالكة حتى زوجته، حيث قضى 4 أيام في مستشفى الملك إدوارد السابع بـ لندن ولم يزره أحد.

أثار هذا الخبر السخط بين أفراد الشعب البريطاني، لكن بعذر واهن كشفت الخبيرة الملكية «فيكتوريا آربيتر» عن سبب عدم زيارة الملكة «إليزابيث الثانية» وأعضاء آخرين من العائلة المالكة للأمير فيليب أثناء وجوده في المستشفى.

قالت على صفحتها الشخصية في موقع التغريدات تويتر "تعتبر هذه الزيارات مضرة وقد تتسبب في إجهاد غير مبرر للمرضى الآخرين بسبب التشديدات الأمنية المكثفة".

تفيد الأخبار المسربة بأن الأمير فيليب الذي سيبلغ عامه الـ 99 العام المقبل، لم يزوره أطفاله وغيرهم من أفراد العائلة المالكة مما أثار صدمة لدى الشعب وفقًا لـ سبوتنيك.

وأوضحت الخبيرة الملكية فيكتوريا أنه عمومًا لا يزور أفراد العائلة المالكة بعضهم البعض في المستشفى، باستثناء بعض الحالات الخاصة، مشيرة إلى أن جوهر هذا التقليد مبني على "تفكير منطقي، ولم يكن أبدًا "قلة ذوق" أو "عدم إحساس".

قالت الخبيرة إنه إذا قررت صاحبة الجلالة زيارة دوق أدنبرة، فإن المتطلبات الأمنية في المستشفى "ستسبب إجهادًا لا مبرر له" للمرضى الآخرين، وأضافت أن أفراد العائلة المالكة يخضعون دائمًا للتدقيق العام والإعلام، لكنهم يتمتعون بخصوصية كبيرة عندما يتعلق الأمر بالمسائل الطبية فـهم يريدون تجنب وقوع أي مشكلات، وأكدت أيضًا أنه عدم زيارة الملكة لزوجها هو احترام لرغبته، لأن دوق إدنبرة "يمقت أي نوع من الضجة".
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