في ذكرى رحيل فريد الأطرش | لماذا رفضت شادية الزواج منه؟

يحل اليوم، الخميس 26 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان فريد الأطرش الذي ولد في 19 أكتوبر 1910، بـ بلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1974، بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز 64 عامًا.





رغم عزوف الراحل فريد الأطرش عن الزواج فإن المرأة كانت شيئا أساسيا في حياته، فتعددت علاقاته الغرامية، والتي كانت رابعها هي الفنانة الراحلة شادية، فبعد طلاقها الأخيرة من الفنان عماد حمدي، عاشت قصة حب مع الفنان فريد الأطرش، ولكنها انتهت بالفشل.





ونظرا لنمط حياة فريد الأطرش، الذي كان عاشقا للسهر، رفضت شادية هذا الحب، لأنها كانت تفضل حياة الاستقرار، فانفصل الثنائي وانتهى الحب سريعًا.



