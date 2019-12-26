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فن

في ذكرى رحيل فريد الأطرش | لماذا رفضت شادية الزواج منه؟

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:14 ص
فريد الأطرش - شادية
فريد الأطرش - شادية
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سعيد فراج
يحل اليوم، الخميس 26 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان فريد الأطرش الذي ولد في 19 أكتوبر 1910، بـ بلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1974، بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز 64 عامًا.

رغم عزوف الراحل فريد الأطرش عن الزواج فإن المرأة كانت شيئا أساسيا في حياته، فتعددت علاقاته الغرامية، والتي كانت رابعها هي الفنانة الراحلة شادية، فبعد طلاقها الأخيرة من الفنان عماد حمدي، عاشت قصة حب مع الفنان فريد الأطرش، ولكنها انتهت بالفشل. 

ونظرا لنمط حياة فريد الأطرش، الذي كان عاشقا للسهر، رفضت شادية هذا الحب، لأنها كانت تفضل حياة الاستقرار، فانفصل الثنائي وانتهى الحب سريعًا. 

بعدها تزوجت شادية من الفنان صلاح ذو الفقار، حيث عانى فريد الأطرش لفترة من جفائها، وصرحت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، في حوار تليفزيوني سابق لها، بأن الفنان «الأطرش» استعان بها لكي يقنع شادية للموافقة على الزواج منه، إلا أنها رفضت.
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