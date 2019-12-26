أنا أهلاوية بس بحب الزمالك.. تعليقات مثيرة لـ منى فاروق

أثارت الممثلة منى فاروق، حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا، بعدما نشرت مقطع فيديو (لايف) عبر حسابها على انستجرام، تفاعلت من خلاله مع متابعيها، وأجابت عن بعض تساؤلاتهم التي طرحوها عليها من خلال التعليقات.





ويرصد «صدى البلد» فيما يلي أبرز تلك تعليقات منى فاروق.





قالت منى فاروق، في البث المباشر، صباح يوم الثلاثاء الماضي، إنها متواجدة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصوير أعمال فنية، مشيرة إلى أنها ستعود للتمثيل من خلال فيلم ومسلسل، وتحضر مفاجأة لمتابعيها.





وأضافت منى فاروق، إنها ليست متزوجة أو مرتبطة خلال الوقت الحالي، وأنها لن تتزوج أو ترتبط، وبعد طرح السؤال عليها مرة أخرى قالت إنها كانت متزوجة، وكانت مخطوبة وانفصلت، وإن وجدت شابا محترما و(ابن حلال) ستتزوجه.





وأوضحت منى فاروق أنها تتابع كرة القدم، كاشفة عن الفريق المفضل لها قائلة: «أنا أهلاوية يا جماعة.. بس بحب الزمالك».





وأجابت منى فاروق، عن سؤال محرج من أحد المتابعين الذي استفسر عن سبب غلاظة صوتها وعلاقته بالشرب، لتجيب قائلة: «أنا بطلت شرب.. وصوتي تخين لوحده».





وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت، في شهر يوليو الماضي، بـ إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.



