موظفو سيناء يشتكون من الزحام أمام الصراف الآلي.. ونائب العريش يتقدم ببيان عاجل

تسببت قلة عدد ماكينات الصرف الآلي "ATM"، عند أفرع البنوك الحكومية العاملة بمحافظة شمال سيناء، في حدوث زحام شديد مع حلول موعد صرف المرتبات والمعاشات.





حيث شهدت ماكينات الصرف الآلي الموجودة خارج البنوك وأمام جميع المصالح الحكومية بمدينة العريش وبئر العبد، زحامًا شديدًا من الموظفين لصرف معاشاتهم الشهرية، أو مرتباتهم، التي يحين موعد صرفها اعتبارًا من يوم 25 من كل شهر .





واشتكى عدد من الموظفين الحكوميين، أنه عندما يحين موعد صرف المرتبات للموظفين في كل المصالح الحكومية، يحدث زحامًا شديدًا يستغرق الانتظار لساعات حتى يتمكن الموظف من سحب المرتب، بسبب قلة ماكينات الصرف الآلي وكثرة أعطالها.





وطالب المواطنون بزيادة عدد الماكينات، وتركيبها داخل المصالح الحكومية تيسيرًا على الموظفين، ولمنع حدوث زحام أمامها باعتبار أن مشهد الزحام والصرف بالعبور غير حضاري.





واشتكى أحد موظفي الشباب والرياضة بالعريش، من تعطل بعض الماكينات بالمدينة، وعدم تواجد رصيد بماكينة أخرى، ما دفع الموظفين إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام الماكينة.





ولفت إلي أن ما نلاقيه من عذاب عند صرف المرتبات كل شهر فاق كل التصور، وأن البنوك ليست خارج نطاق المحاسبة، ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء.





وأكدت السيدة أم علاء موظف بالتربية والتعليم من العريش، أنها تعرضت أكثر من مرة لتوقف عمل ماكينات الصراف الآلى لعدة أيام، دون تدخل من البنوك، على الرغم من وجودها في مناطق رئيسية بالعريش.





وتدخل النائب رحمى بكير، عضو مجلس النواب عن مدينة العريش ، والذي طالب بضرورة إيجاد حل فوري لأزمة التكدس أمام البنوك، بسبب قلة عدد ماكينات الصرف الآلي "ATM"، وقد عرض بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وقال فيه إن قلة ماكينات الصرف الآلي، وتعطل بعضها عند صرف المرتبات لكل الموظفين بالمصالح الحكومية يسبب زحاما شديدا يستغرق الانتظار لساعات، حتى يتمكن الموظف من سحب الراتب، وطالب النائب بزيادة عدد الماكينات، وتركيبها داخل المصالح الحكومية، تيسيرا على الموظفين،وذلك للتغلب علي الزحام.





من جانبه، قال أحد مسئولي البنوك في مدينة العريش إن عدد ماكينات الصراف الآلى بمحافظة شمال سيناء، نحو 30 ماكينة، غالبيتها فى العريش.

وأضاف أن هناك نقصًا حادًا بالفعل فى عدد الماكينات مقارنة بعدد المتعاملين مشيرا الي انه تم إصلاح مكينتين بمقر الشركة بالقاهرة و قد تبين أن أحدها مازالت معطلة، واكد علي ان هناك ندرة في توافر الفنيين فى إصلاح الماكينات وصعوبة نقلها لصيانتها خارج المحافظة.



