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أخبار العالم

القوات الروسية تتمركز في نقطة كان يسيطر عليها الجيش الأمريكي شمالي الرقة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:11 ص
القوات الروسية في
القوات الروسية في سوريا
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أ ش أ
تمركزت القوات الروسية في نقطة كان يسيطر عليه الجيش الأمريكي بقرية تل السمن شمالي مدينة الرقة السورية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، أن المسلحين كانوا ينقلون الأسلحة عبر هذه الطرق، في الوقت الذي كانت فيه هذه النقطة تحت سيطرة قوات أمريكية.

واستولى الجيش الأمريكي قبل أيام على نقطة تقع في بناية كانت مدرسة.

واتخذ تنظيم "داعش" من الرقة "عاصمة" له عام 2013 قبل أن تستعيدها "قوات سورية الديمقراطية" بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، سنة 2017.

وتقع قرية "تل السمن" على بعد 26 كيلومترا من الرقة، التي كانت المعقل الرئيسي لتنظيم "داعش" قبل أن يتم تحريرها.
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