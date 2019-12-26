درجات الحرارة اليوم الخميس 26 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 26 -12- 2019 على النحو التالي:



درجات الحرارة اليوم الخميس 26- 12 - 2019 .



الصغرى العظمى



القاهرة 13 18



الإسكندرية 12 18



مطروح 12 19



بورسعيد 14 18



دمياط 13 18



الإسماعيلية 14 19



السويس 13 19



العريش 12 20



رفح 11 19



طابا 12 18



شرم الشيخ 12 21



الغردقة 10 22



الفيوم 08 19



بنى سويف 08 19



أسيوط 08 19



الأقصر 07 22



أسوان 08 23



الوادي الجديد 06 23



شلاتين 18 27



حلايب 21 24