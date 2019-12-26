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رياضة

الأمن يوجه صدمة قوية للنادي المصري بسبب مباراة بيراميدز

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:50 ص
صدى البلد
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نور عادل
وجَّهت الجهات الأمنية صدمة قوية إلي مسئولي نادي المصري البورسعيدي، وذلك برفض طلبهم بشأن بزيادة عدد الجماهير الحاضرة في مواجهة بيراميدز المقبلة.

ويواجه النادي المصري منافسه بيراميدز يوم الأحد المقبل باستاد الإسكندرية في إطار ثالث جولات دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب مسئولو النادي المصري بزيادة عدد الجماهير إلي 10 آلاف مشجع، وهو ما رفضته الجهات الأمنية المعنية بتأمين المباراة وأكدت على حضور ألف مشجع فقط للفريق البورسعيدي.

وأعلن النادي المصري عن فتح باب التسجيل للراغبين في حضور مباراة المصري في ظل تنظيم رحلات مجانية لجماهيره الراغبين في مساندة الفريق بالمباراة.

ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى بالكونفيدرالية برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي.

وفاز بيراميدز على نواذيبو الموريتاني بالقاهرة بسداسية دون رد وعلى إينوجو رينجرز في نيجيريا بنتيجة 3-1 كما فاز المصري على رينجرز في مصر بنتيجة 4-2 وعلى نواذيبو في موريتانيا بنتيجة 3-2.
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