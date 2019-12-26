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فن

تريند الفن | ابنة منال سلامة بـ الكاش مايوه.. محاولة اغتيال فنان شهير.. هجوم على هبة مجدي بسبب ابنتها

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:45 ص
قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة إنستجرام، مقطع فيديو يرصد سيارة الفنان الكوميدي العراقي كامل مفيد، الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في العاصمة بغداد. 

نشرت أميرة أديب، (ابنة المخرج عادل أديب والفنانة منال سلامة)، عدة صور جريئة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها ترتدي كاش مايوه قصيرا على أحد شواطئ دولة ماليزيا.

نشرت الفنانة هبة مجدي بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا لابنتها دهب من زوجها المطرب محمد محسن مع سانتا كلوز أثناء الاحتفال بالكريسماس وأخفت وجهها بإيموشن القلوب.
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