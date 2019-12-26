AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تقرير: مبيعات قياسية على الإنترنت في موسم التسوق بالولايات المتحدة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
أظهر تقرير لماستركارد، أن مشتريات المتسوقين الأمريكيين على الإنترنت زادت في موسم العطلات بالولايات المتحدة هذا العام لتبلغ مستوى قياسيًا مرتفعًا.

وموسم العطلات فترة حاسمة بالنسبة لشركات التجزئة ويمكن أن يمثل ما يصل إلى 40% من المبيعات السنوية، لكن هذا العام حل عيد الشكر، الذي يفتتح عادة موسم العطلات في الولايات المتحدة، يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني، أي بعد نحو أسبوع من موعد حلوله العام الماضي في 22 نوفمبر، مما ترك لشركات التجزئة ستة أيام أقل لتعزيز المبيعات بين عيد الشكر وعيد الميلاد.

وأظهرت بيانات ماستركارد التي ترصد مبيعات التجزئة من أول نوفمبر تشرين الثاني حتى عشية عيد الميلاد أن التجارة الإلكترونية هذا العام مثلت 14.6% من مجمل تجارة التجزئة وزادت 18.8% عن نفس الفترة في 2018.

وارتفعت تجارة التجزئة في موسم العطلات إجمالا 3.4%.

وقال ستيف سيدوف المستشار الكبير لدى ماستركارد ”مبيعات التجارة الإلكترونية بلغت مستوى قياسيا مرتفعا هذا العام مع تسوق مزيد من الأشخاص عبر الإنترنت في موسم العطلات“.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نبأ زيادة مبيعات التجزئة على "تويتر".

وقال ”مبيعات التجزئة في موسم العطلات لعام 2019 زادت 3.4% عن العام الماضي، وهو أكبر رقم في التاريخ الأمريكي. تهانيَ لأمريكا“.

ويستقي ترامب الدعم في استطلاعات الرأي من البيانات الاقتصادية القوية على الرغم من مساءلة مجلس النواب له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خصومات هائلة.. عيد السناجل في الصين أكبر مهرجان للتسوق عبر الإنترنت

12 مليار دولار خلال ساعة واحدة.. أرباح هائلة لـ علي بابا في تخفضيات عيد السناجل

الجمعة السوداء.. هل كانت حقا سوداء؟.. كل ماتريد معرفته عن هذا اليوم

راية تعلن تفاصيل تواجدها للبيع أون لاين خلال Black Friday

الجمعة البيضاء بالأمارات.. تخفيضات على ملابس وأجهزة إلكترونية.. والسلطات للمواطنين: تقدموا بشكاوى رسمية ضد المتلاعبين

بيع العبيد أحد الأسباب.. لماذا يسمى اليوم العالمي لأعلى المبيعات بـ الجمعة السوداء؟

ترشيحاتنا

ضبطها فى وضع مخل.. المؤبد لقاتل ابنته وعشيقها و15 سنة لشقيقيها في البحيرة

مصرع 6 أشخاص بينهم 5 أطفال في سقوط سيارة بترعة بأسيوط

آدم.. شيكابالا يرزق بمولوده الأول

الأحمر الجرئ.. رانيا يوسف تتألق بفستان يصدم متابعيها أحتفالًا بالكريسماس

المصري يحسم الجدل بشأن رحيل إيهاب جلال لـ بيراميدز

فى دقيقتين.. 5 نصائح للتخلص من التهاب الحلق بطريقة فعالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة لليوم الثالث.. صور

حصاد هوليوود.. هؤلاء النجوم تزوجوا في 2019.. أحدهم سحب الهواتف من المعازيم