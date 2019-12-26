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رياضة

مبابي يكشف سبب زيارته إلى قطر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:04 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا سبب زيارته القصيرة إلى العاصمة القطرية الدوحة لمدة يومين فقط.

وقال "مبابي" في تصريحات أبرزتها شبكة "مونت كارلو" الفرنسية "البنية التحتية لمركز أسبيتار الطبي مثالية للاستشفاء".

وأضاف "كيليان": "لقد نصحني زملائي بالفريق بالحضور إلى قطر من أجل الاستشفاء".

وعانى المهاجم الفرنسي الشاب من عدة إصابات عضلية مطلع الموسم الجاري، تسببت في ابتعاده عن 4 مباريات لمنتخب فرنسا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ورغم ابتعاده لفترات طويلة، فإن كيليان مبابي سجل 11 هدفًا لبي إس جي في الدوري الفرنسي، و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا.
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