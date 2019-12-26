35 جنيها لكيلو البلطى.. أسعار الأسماك اليوم 26-12 -2019

ننشر أسعار الأسماك اليوم الخميس 26-12-2019 بأصنافها المختلفة في سوق العبور وفقا لآخر التطورات في سوق الجملة بشكل دورى.



أسعار الأسماك اليوم الخميس



وسجل كيلو سمك البلطي أسعار تتراوح ما بين 21 إلى 24 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" 20 جنيها، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيها، وسمك الجمبري نمرة "3" 170 جنيها، وسجل كيلو سمك المرجان نحو 38 جنيها، وكيلو البرانيس الإسكندراني نحو 55 جنيها، سمك الدنيس سجل نحو 90 جنيها.



أسعار الأسماك اليوم الخميس



وسجل سعر سمك المكرونة خليجى نحو 30 جنيها، وكيلو سمك الجمبري الجامبو نحو 460 جنيها، وسمك الجمبرى المجمد نحو 165 جنيها.



أسعار الأسماك اليوم



وبلغ سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 66 جنيها، وسمك البياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 180 جنيها، وسمك القراميط 20 جنيها، وسمك البوري "1" بـ52 جنيها، وسمك البورى "2" بـ 38 جنيها.



أسعار الأسماك اليوم الخميس



وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، وسمك المكرونة السويسي 66 جنيها، وسمك الكابوريا بـ 150 جنيها، وسمك السبيط 90 جنيها، وسمك موسى 66 جنيها، وسمك الجمبري 370 جنيها.