استجابة رئاسة الجمهورية لسيدة محذوفة من التموين تتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

استعرضت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الخميس.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
«الأهرام»
الرئيس السيسى: نعمل بسرعة كبيرة لحل مشكلات عديدة تراكمت خلال 50 عامًا مضت
«اليوم السابع»
اليوم..وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا 2019" للأسر المنتجة
« أخبار اليوم»
بكومنت على فيسبوك..رئاسة الجمهورية تستجيب لسيدة محذوفة من التموين
«المصرى اليوم»
فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارات الثانوية العامة
«الشروق»
الفضاء المصرية: مسابقة صعود أول مواطن مصرى للفضاء تغرز ثقافة اللا مستحيل
« see»
البحيرى لـsee: شركة المجوهرات أخذت الألماس من فستان مى عمر بعد الديفيليه
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
«الأهرام»
الرئيس السيسى: نعمل بسرعة كبيرة لحل مشكلات عديدة تراكمت خلال 50 عامًا مضت
«اليوم السابع»
اليوم..وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا 2019" للأسر المنتجة
« أخبار اليوم»
بكومنت على فيسبوك..رئاسة الجمهورية تستجيب لسيدة محذوفة من التموين
«المصرى اليوم»
فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارات الثانوية العامة
«الشروق»
الفضاء المصرية: مسابقة صعود أول مواطن مصرى للفضاء تغرز ثقافة اللا مستحيل
« see»
البحيرى لـsee: شركة المجوهرات أخذت الألماس من فستان مى عمر بعد الديفيليه