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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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استجابة رئاسة الجمهورية لسيدة محذوفة من التموين تتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:13 ص
التموين
التموين
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آيات أحمد
استعرضت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الخميس.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

«الأهرام»
الرئيس السيسى: نعمل بسرعة كبيرة لحل مشكلات عديدة تراكمت خلال 50 عامًا مضت

«اليوم السابع»
اليوم..وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا 2019" للأسر المنتجة

« أخبار اليوم»
بكومنت على فيسبوك..رئاسة الجمهورية تستجيب لسيدة محذوفة من التموين

«المصرى اليوم»
فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارات الثانوية العامة

«الشروق»

الفضاء المصرية: مسابقة صعود أول مواطن مصرى للفضاء تغرز ثقافة اللا مستحيل

« see»
البحيرى لـsee: شركة المجوهرات أخذت الألماس من فستان مى عمر بعد الديفيليه


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