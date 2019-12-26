مصر تقدم صيغة توافقية لملء سد النهضة وحشود غفيرة تشيع قايد صالح.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دور القوات المسلحة في الحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها، وتابعت استمرار تعثر تشكيل حكومة جديدة في العراق، كما اهتمت بدعوة بابا الفاتيكان لإيجاد حلول تضمن الأمن والسلام في الشرق الأوسط.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الحفاظ على المسار الدستوري، ومدنية الدولة وديمقراطيتها، ومنع سقوطها، من المهام الأساسية للقوات المسلحة، قائلًا: إن «القوات المسلحة مسؤولة بنص الدستور عن الحفاظ على الدولة المدنية». وتحدث، خلال افتتاحه أمس عددًا من المشروعات القومية في محافظة الفيوم، عن شركات القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح هذه الشركات في البورصة المصرية قائلًا: «شركات القوات المسلحة سوف تطرح في البورصة المصرية، لإتاحة الفرصة لكل القطاعات»، مشيرًا إلى «أن كل المشروعات، التي يتم افتتاحها متاحة لمشاركة القطاع الخاص».



وقالت صحيفة "الوطن" إن مصر تقدمت بصيغة توافقية بخصوص قواعد تشغيل وملء سد النهضة، وذلك خلال المفاوضات التي جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت وزارة الموارد المائية في بيان لها، إنها تقدمت بصيغة بديلة لربط سدي النهضة والسد العالي، بما يحقق مصلحة الطرفين وبما لا يمثل خطرًا على مصر.



وذكرت أن مصر حريصة على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث، متمثلة في حق إثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرًا جسيمًا على مصر، ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.



وفي الشأن الإقليمي، أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" باعتذار قصي السهيل عن تكليفه برئاسة الحكومة العراقية، فيما غادر وفد «تحالف البناء» ومعه مرشحه لمنصب رئيس الحكومة محافظ البصرة أسعد العيداني، قصر السلام بعد الاجتماع بالرئيس برهم صالح، دون تكليف، بينما شيع المئات في جنوب العراق، أمس، ناشطًا توفي متأثرًا بجروح أصيب بها قبل 10 أيام في انفجار سيارته.



ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إشادته بالأحكام القضائية الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض بحق المتهمين في جريمة مقتل الإعلامي السعودي المرحوم جمال خاشقجي، ووصفها بأنها خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق وتطبيق العدالة.



وأبرزت صحيفة "البيان" مشاركة حشود جماهيرية غفيرة من مختلف الأعمار في تشييع جثمان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى مثواه الأخير بمقبرة العالية في العاصمة الجزائرية. وحمل جثمان الفريق قايد صالح على متن عربة مدفعية مكشوفة، رافقها بعض العسكريين وسيارات أمنية عديدة، تولت مهمة إفساح الطريق لتسهيل وصوله إلى المقبرة.



وبحسب موقع "24" الإخباري، استنكر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسي تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وجود مليون تركي مقيم في ليبيا، لافتًا إلى أن حديث أردوغان محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي على ليبيا التي تعد دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة.



دوليًا، ذكرت "الخليج" أن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس دعا، أمس الأربعاء، في كلمته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إلى منح الابتسامة إلى أطفال العالم الذين يعانون الحروب والصراعات، مطالبًا الأسرة الدولية بإيجاد «حلول تضمن الأمن والسلام في الشرق الأوسط»، كما ندد بأعمال الجماعات المتطرفة في إفريقيا، خاصة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، معربًا عن أسفه لكون دول عدة تمر باضطرابات سياسية واجتماعية، وذلك في وقت طغت فيه أزمات عدة على أجواء الاحتفالات حول العالم.



وقالت "الاتحاد" إن إضراب العاملين بوسائل النقل في فرنسا أسبوعه الرابع، اليوم الأربعاء، ليفسد مشاريع الآلاف للاحتفال بعيد الميلاد. وسارع كثيرون في اللحظة الأخيرة للعثور على ترتيبات بديلة في وقت أُلغيت آلاف رحلات القطارات أو تأخّرت جرّاء الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد بينما فشلت سيارات الأجرة وخدمات مشاركة المركبات ووكالات تأجير السيارات في التعويض عن النقص في وسائل النقل.



وبحسب "الإمارات اليوم"، أعلن مفاوض الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، أن الاتحاد حدد ثلاثة أهداف للتوصل إلى اتفاق حول العلاقة المقبلة مع بريطانيا بعد مغادرتها التكتل، وقال بارنييه، في مقال نشر على موقع «بروجيكت سينديكيت»، إن «التفاهم على علاقة ما بعد (بريكست) سيشكل تحديًا هائلًا».