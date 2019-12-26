فرقة موسيقية يابانية سفيرًا للنوايا الحسنة للصين

أعلنت الحكومة اليابانية أنها اختارت فرقة "أراشي" الموسيقية اليابانية كسفير نوايا حسنة لتعزيز العلاقات الثقافية والرياضية مع الصين قبل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ودورة الألعاب البارالمبية.



وقالت مصارد يابانية إنه خلال زيارته للصين التي بدأت يوم الاثنين الماضي، أبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى الزعماء الصينيين بقاراره بمطالبة فرقة "أراشي" التي تتمتع أيضا بشعبية في الصين بالقيام بدور مهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين في الجارتين الكبيرتين.



وقالت الحكومة اليابانية أنه سوف تقوم الفرقة بدور سفير النوايا الحسنة لمدة عام حتى يوم 31ديسمبر 2020، وأعلنت الفرقة أنها من المفترض أن توقف أنشطتها في هذا المجال في نهاية العام المقبل.



تجدر الإشارة إلى أن فرقة "أراشي" هي واحدة من الفرق الموسيقية الشهيرة المكونة من ذكور فقط وهي مكونة من خمسة أعضاء.





