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أخبار العالم

الليكود ينتخب رئيسا جديدا للحزب.. اليوم

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:19 ص
الليكود ينتخب رئيسا
الليكود ينتخب رئيسا جديدًا للحزب اليوم
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سمر صالح
لأول مرة منذ خمس سنوات، تجري اليوم انتخابات داخلية لرئاسة حزب الليكود، وسط تنافس حاد بين زعيم الحزب الحالي بينامين نتنياهو، وعضو الكنيست جدعون ساعر.

وقال موقع "والاه" العبري، صباح اليوم الخميس، إن الانتخابات الداخلية بحزب الليكود، ستبدأ الساعة التاسعة من صباح اليوم، لانتخاب رئيس جديد للحزب.

وبحسب الموقع العبري، سيشارك بهذه الانتخابات حوالي 116 ألف من أعضاء الحزب، من أصحاب حق الاقتراع، خلال 106 صندوق اقتراع، موزعة على جميع أنحاء البلاد.

وأضاف الموقع، أن عضو الكنيست جدعون ساعر، يتنافس أمام رئيس الحزب نتنياهو، على رئاسة الحزب، مؤكدا أن ساعر سيحصل فقط نسبة 25% من أصوات الناخبين.

ولفت الموقع العبري، إلى أن احتمالات فوز ساعر برئاسة حزب الليكود ضعيفة، وأن نتنياهو هو صاحب الحظ الأوفر بهذه الانتخابات، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات ستعلن غدا الجمعة.
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