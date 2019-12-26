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الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يكشف مزايا الذكاء الاصطناعي.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:40 ص
صدى البلد
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محمود محسن
قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الذكاء الاصطناعي ليس علما جديدا، مؤكدا أنه جزء من الثورة الصناعية الرابعة وهو مختص بقدرة الآلة على الأعمال التي يقوم بها الإنسان.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أن في العالم آلات تقوم بجميع الأعمال التي يقوم بها الإنسان كما يحدث في مصانع السيارات، فالآلات هي من تقوم بتجميع أجزاء السيارة وتركيبها.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أن حجم البيانات في العالم ضخم جدا مما يصعب على الخبراء والمستشارين تحليل تلك البيانات، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي دخل في تحليل البيانات الضخمة بسرعة فائقة ودقة والمساعدة في اتخاذ القرار.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى أن العالم أصبح قرية متغيرة الآن، والإنترنت توسع لدرجة أن جميع المنتجات ستتصل بالإنترنت والسيارات ستصبح بدون سائق.

وقال نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إن عدد سكان العالم أصبح أكثر من 7 مليارات منهم أكثر من 5 مليارات شخص يستخدمون الهاتف المحمول متصل بالإنترنت، مؤكدا أن أكثر من نصف سكان العالم متصلين بالإنترنت وهؤلاء الأشخاص سيتمكنون من التواصل مع الأجهزة المنزلية والسيارات إلكترونيا.
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