رسالة دكتوراه بجامعة حلوان تقدم فكرة جديدة لصناعة ملابس للأقزام

ناقشت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، رسالة دكتوراه بعنوان "وضع جداول قياسية للأقزام لبناء نموذج يتفق مع تكوينهم الجسماني" والمقدم من الباحثة نعمة يسرى ثابت غالي.



وتأتي أهمية الدراسة من كونها تتناول طرق مساعدة القائمين على صناعة الملابس من إنتاج ما يناسب فئة الأقزام من ملابس، والمساهمة في حل المشكلة التي يواجهها الأقزام في توفير ملابس ملائمة لهم بالسوق المصرية.



كما تهدف الدراسة لمحاولة فتح قنوات تسويقية عن طريق تلبية الطلب على ملابس الفئات الخاصة، وإمداد هيئة المواصفات والجودة بجداول قياسية مقترحة تناسب السمات الجسمية لمصابي التقزم في مصر.



وأوصت الدراسة بضرورة الاستفادة بالجداول القياسية الذى تم التوصل إليها فى الدراسة الحالية لإنتاج الملابس الجاهزة للأقزام، واستخدام النماذج المقترحة فى الدراسة الحالية لإنتاج ملابس النساء الأقزام، وكذلك توجيه الهيئات المختصة (هيئة المواصفات والجودة) للتعاون مع الكليات المتخصصة بالملابس والنسيج, وأيضًا المراكز البحثية لتقنين جداول قياسية لذوى الاحتياجات الخاصة نظرًا لأنهم يمثلون شريحة لا يمكن التغافل عنها داخل المجتمع، وكذلك التوصية بضرورة تناول المزيد من الأبحاث والدراسات العلمية لملابس ذوى الاحتياجات الخاصة عامة بما يخدم هذه الفئات ويلبى احتياجاتهم الملبسية.



كما توصي الدراسة بضرورة اهتمام المصانع والورش بإنتاج وتنفيذ ملابس لذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل نتائج البحث من خلال التعاون بين الوحدات الإنتاجية داخل الكليات المتخصصة, والمؤسسات المعنية بالأقزام لإنتاج وتوفير الملابس الخاصة بهذه الفئة.



وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من ا. د حازم عبد الفتاح عبد المنعم أستاذ تصنيع ملابس بقسم الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، ا. م. د مدحت حسين ابو هشيمة الأستاذ المساعد بقسم الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، ا. د حاتم أحمد محمود رفاعي أستاذ تصنيع الملابس ورئيس قسم الملابس والنسيج بالكلية، وا. د عادل جمال الدين إبراهيم الهنداوي أستاذ الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي كلية التربية النوعية جامعة طنطا.

