تقاليع 2020.. تعرف على أحدث اكسسوارات الاحتفال برأس السنة.. فيديو

قال أحد المواطنين، وائل حنا، إن الاحتفال برأس السنة الميلادية لها طقوسها الخاصة، حيث يحرص كل عام على شراء الزينة وشجرة الكريسماس والاحتفال بعيد الميلاد، لافتًا إلى أنه يحرص على شراء الهدايا الخفيفة لإهداء اطفال العائلة بها كالعرائس الخاصة ببا نويل، والكوفيات.





وأضاف وائل، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أن كل عام يتم تغيير شكل شجرة الكريسماس وشراء الإكسسوارت الجديدة لها لإضفاء البهجة والتجدد فى المكان.





وتابع أن العائلة كلها تشترك فى تزيين الشجرة استعدادًا لأعياد الميلاد، موضحًا أن كل عام يجد افكار جديدة لهدايا راس السنة وعيد الميلاد.



