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توك شو

السلام والصحة للمصريين.. أمنيات المواطنين لعام 2020.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
عرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا يكشف فيه أحدث تقاليع وإكسسوارات احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2020، وجاء شال بابا نويل من أحدث التقاليع الخاصة بأعياد الميلاد، بالإضافة إلى شرابات بابا نويل، وإكسسوارات ملابس على شكل بابا نويل، والمجات المطبوع عليها صور ورسومات بابا نويل.

وقال وائل حنا" مواطن" خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس سلامة، إن الاحتفال برأس السنة الميلادية لها طقوسها الخاصة، حيث يحرص كل عام على شراء الزينة وشجرة الكريسماس والاحتفال بعيد الميلاد، لافتًا إلى أنه يحرص على شراء الهدايا الخفيفة لإهداء اطفال العائلة بها كالعرائس الخاصة ببابا نويل، والكوفيات.

وأضاف اندرو أنه يحرص على الحصول على إجازة ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية والسهر مع عائلته وأصدقائه، ووضع الهدايا الخاصة لكل فرد تحت الشجرة، متمنيًا الحب والسلام لكل المصريين فى عام 2020.

وتابع معتز أن العائلة كلها تشترك فى تزيين الشجرة استعدادًا لأعياد الميلاد، موضحًا أن كل عام يجد أفكارا جديدة لهدايا رأس السنة وعيد الميلاد، مضيفًا أن احتفالات رأس السنة تجمع الأسرة كلها والأصدقاء على هدف واحد وهو السعادة والسلام، متمنيًا دوام السلام والصحة للمصريين.

ومن جهتها قالت مها فؤاد، إنها أحضرت هدايا لزوجة ابنها الجديدة، موضحة أنها حرصت على شراء الهدايا اليدوية الصنع تعبيرًا على حبها لزوجة ابنها، مؤكدة أن أصدقاءها المسلمين أيضًا يحرصون على التواجد والاحتفال برأس السنة الجديدة، متمنية أن تكون 2020 سنة سعيدة على الجميع، وأن يسودها راحة البال.
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