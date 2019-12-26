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أخبار البلد

طبيبة المطرية وانقلاب مترو الأنفاق | بالأسماء.. مهندسون حصلوا على البراءة في قضايا رأي عام

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:39 ص
المهندس مؤمن شفيق
المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين
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شيماء مجدي عدسة :صلاح مهدى
أكد المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق نقابة المهندسين، المقرر الإعلامي للنقابة، وممثل هيئة المكتب باللجنة المركزية لقانون التصالح على مخالفات البناء، أن المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، اهتم بحقوق المهندسين القانونية دون اللجوء إلى النقابة؛ وذلك من خلال التعاون مع الشئون القانونية بها.

وأكد "شفيق" فى حوار مع "صدى البلد"، أن هناك عددًا كبيرًا من المهندسين حصلوا على البراءة، برعاية النقابة، خلال عام 2019.

ونوّه "أمين صندوق المهندسين" إلى أن المهندسة نجلاء أحمد عبد السلام، هي أول من حصلت على البراءة، في قضية طبيبة المطرية، وذلك بعد اتهامها بالتسبب في إهمال أدى إلى وفاة طبيبة بمستشفى المطرية.

وأضاف أن المهندس محمد حسين حصل على البراءة أيضًا في قضية انقلاب مترو الأنفاق.

وأشار إلى أنه تم الحكم ببراءة المهندس المتهم في حادثة مصنع أسمدة السويس بالعين السخنة؛ حيثُ تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس حسن عبدالعليم رئيس نقابة السويس، وكذلك عدد من أعضاء الصحة والسلامة المهنية؛ ليصدر الحكم بالبراءة.
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