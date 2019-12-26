العمل السعودية تلغي النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف

أصدر المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، قرارًا بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، والخاص بالمنشآت التي لم تحقق نسب التوطين المطلوب، وذلك اعتبارا من 26 يناير 2020، مع تطبيق معايير النطاق الأحمر على المنشآت التي تقع في النطاق الملغي.



وتلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا بذلك، من السفير مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، بوزارة الخارجية المصرية، في إطار متابعة القنصلية العامة بالرياض لما يصدر من قرارات تخص العمالة الوافدة بالمملكة.



وقال التقرير إنه وفقا للوضع الحالي، ينقسم تصنيف المنشآت إلى تلك التي حققت نسب التوطين المطلوبة، وتقع في النطاق الأخضر، ويقع في النطاق الأصفر تلك التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، بينما يتم اعتبار المنشآت الأقل في نسب التوطين من النطاق الأحمر.



وأوضح أن وزارة العمل بالمملكة، تضع عددا من الآليات للتعامل مع النطاقين الأصفر والأحمر، كعدم تجديد رخصة عمل العامل الذي أمضى أكثر من سنتين داخل المملكة، وعدم إصدار رخصة عمل للوافد الجديد، وعدم إتاحة تغيير المهنة للعامل، كما يمكن نقل كفالة العامل بالمنشأة دون انتظار موافقة صاحب العمل.