5 تطبيقات ضرورية على هاتفك الأندرويد.. تعرف عليها

لعل أحد الميزات التى تجذب الملايين حول العالم لإقتناء هواتف أندرويد هى التنوع وكثرة الخيارات المتاحة لمستخدميها، ومن وقت لأخر تظهر العديد من التطبيقات الهامة جدًا على متجر جوجل بلاى الشهير، وقبل نهاية عام 2019 هناك 5 تطبيقات ضرورية لتحملها على هاتفك.



وبحسب موقع 9to5google التقنى، نقدم قائمة مميزة من 5 تطبيقات ستكون بديلة لمكتبك، الذى بات بسهولة مطلقة يمكنك حمله فى جيبك.



وفيما يلى نستعرض القائمة :



1- Google Messages



كان يعرف سابقًا باسم Android Messages والذي كان يستخدم في إرسال الرسائل النصية القصيرة، إلا أن النسخة الجديدة هى محاولة من جوجل لإيجاد بديل لتطبيق المحادثات الشهير واتساب، أى أن التطبيق لم يعد مكتفى فقط بإرسال الرسال النصية القصيرة SMS كما كان سابقًا.



2- Google Photos



‏تطبيق صور Google هو معرض جديد للصور من Google، تم إنشاؤه بحيث يتلاءم مع الطريقة التي تلتقط به الصور حاليًا. سيتم الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الصور والفيديوهات وتنظيمها تلقائيًا، كي تتمكن من العثور عليها ومشاركتها بشكلٍ أسرع، ولن تنفد المساحة على هاتفك أبدًا.



3- Keep Notes



يمكنك بسرعة تدوين ما يدور بذهنك ومشاركة هذه الخواطر مع الأصدقاء والعائلة، وإمكانية نطق مذكرة صوتية أثناء التنقل أو تحويلها إلى نص تلقائيًا، بالإضافو للإحتفاظ بصورة لملصق أو إيصال أو مستند وتنظيمها بسهولة أو العثور عليها لاحقًا عبر البحث.



4- Find My Device



هو الأقوي من جوجل للعثور على هاتفك أو جهازك اللوحي أو ساعتك على الخريطة الخاصة بجوجل، و استخدامها لمساعدتك في العثور على جهازك داخل منطقتك، مع إمكانية عرض تفاصيل هاتفك المفقود أو إصدار الصوت حتي أذا كان هاتفك تم ضبطه على وضع الصامت.



5- ActionDash

يقدم ميزات مشابهة لأداة Digital Wellbeing، ويتتبع كيفية ووقت استخدامك لهاتفك تمامًا مثل الأداة، ويتضمن المزيد من الأشياء الأخرى مثل الوضع المظلم والملخصات اليومية والنسخ الاحتياطي، مكنك تصدير سجل الاستخدام واستعادته للحفاظ على جميع إحصائياتك سليمة، وفي النسخة الكاملة والمدفوعة للتطبيق لن يكون هناك حد لأيام الإحصائيات.