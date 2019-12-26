AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

5 تطبيقات ضرورية على هاتفك الأندرويد.. تعرف عليها

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:59 ص
5 تطبيقات ضرورية
5 تطبيقات ضرورية على هاتفك الأندرويد.. تعرف عليها
Advertisements
كريم جمال
لعل أحد الميزات التى تجذب الملايين حول العالم لإقتناء هواتف أندرويد هى التنوع وكثرة الخيارات المتاحة لمستخدميها، ومن وقت لأخر تظهر العديد من التطبيقات الهامة جدًا على متجر جوجل بلاى الشهير، وقبل نهاية عام 2019 هناك 5 تطبيقات ضرورية لتحملها على هاتفك.

وبحسب موقع 9to5google التقنى، نقدم قائمة مميزة من 5 تطبيقات ستكون بديلة لمكتبك، الذى بات بسهولة مطلقة يمكنك حمله فى جيبك.

وفيما يلى نستعرض القائمة :

1- Google Messages

كان يعرف سابقًا باسم Android Messages والذي كان يستخدم في إرسال الرسائل النصية القصيرة، إلا أن النسخة الجديدة هى محاولة من جوجل لإيجاد بديل لتطبيق المحادثات الشهير واتساب، أى أن التطبيق لم يعد مكتفى فقط بإرسال الرسال النصية القصيرة SMS كما كان سابقًا.

2- Google Photos

‏تطبيق صور Google هو معرض جديد للصور من Google، تم إنشاؤه بحيث يتلاءم مع الطريقة التي تلتقط به الصور حاليًا. سيتم الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الصور والفيديوهات وتنظيمها تلقائيًا، كي تتمكن من العثور عليها ومشاركتها بشكلٍ أسرع، ولن تنفد المساحة على هاتفك أبدًا.

3- Keep Notes

يمكنك بسرعة تدوين ما يدور بذهنك ومشاركة هذه الخواطر مع الأصدقاء والعائلة، وإمكانية نطق مذكرة صوتية أثناء التنقل أو تحويلها إلى نص تلقائيًا، بالإضافو للإحتفاظ بصورة لملصق أو إيصال أو مستند وتنظيمها بسهولة أو العثور عليها لاحقًا عبر البحث.

4- Find My Device

هو الأقوي من جوجل للعثور على هاتفك أو جهازك اللوحي أو ساعتك على الخريطة الخاصة بجوجل، و استخدامها لمساعدتك في العثور على جهازك داخل منطقتك، مع إمكانية عرض تفاصيل هاتفك المفقود أو إصدار الصوت حتي أذا كان هاتفك تم ضبطه على وضع الصامت.

5- ActionDash
يقدم ميزات مشابهة لأداة Digital Wellbeing، ويتتبع كيفية ووقت استخدامك لهاتفك تمامًا مثل الأداة، ويتضمن المزيد من الأشياء الأخرى مثل الوضع المظلم والملخصات اليومية والنسخ الاحتياطي، مكنك تصدير سجل الاستخدام واستعادته للحفاظ على جميع إحصائياتك سليمة، وفي النسخة الكاملة والمدفوعة للتطبيق لن يكون هناك حد لأيام الإحصائيات.
5 تطبيقات ضرورية على هاتفك الأندرويد.. تعرف عليها
5 تطبيقات ضرورية على هاتفك الأندرويد.. تعرف عليها
5 تطبيقات ضرورية على هاتفك الأندرويد.. تعرف عليها
Advertisements

ترشيحاتنا

صدمة للأبيض.. غياب نجم الزمالك عن لقاء زيسكو

أول تعليق سوداني على تصريحات أردوغان بشأن وجود مرتزقة في ليبيا

تشكيل ليفربول وليستر سيتي المتوقع قبل قمة البوكسينج داي بالدوري الإنجليزي

في عيد زواجهما| 5 إطلالات تكشف أناقة زوجة اللاعب محمود تريزيجيه

ظهور نادر | شاهد زوجة الفنان حسن حسني

جنيهان ارتفاعا.. أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم 26-12-2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة لليوم الثالث.. صور

حصاد هوليوود.. هؤلاء النجوم تزوجوا في 2019.. أحدهم سحب الهواتف من المعازيم