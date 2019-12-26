اختتام مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» بحوار مجتمعي لـ 708 عمال ببورسعيد

تختتم مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" 2019 فعاليات برنامجها الثاني، الخميس، بقاعة المجلس التنفيذي بمحافظة بورسعيد، بعد أن استمرت 3 أيام، بمشاركة 354 من "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة" في 53 شركة كثيفة العمالة بقطاعات مختلفة، بإجمالي البرنامجين 708 عمال في 106 شركات، بحضور السيد السنجابي، مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.



