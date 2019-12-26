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حوادث

استنفار أمنى بالأقصر لتأمين احتفالات أعياد الميلاد

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:07 ص
صدى البلد
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شمس يونس
تشهد محافظة الأقصر منذ صباح اليوم الخميس استعدادات أمنية مشددة بمحيط المناطق الأثرية والسياحية والكنائس وبالقرب من المنشآت الحيوية ومراكز الشرطة وذلك تزامنًا باحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.

وتلاحظ مرور قول أمنى برئاسة نائب مدير الأمن مكون من جميع الإدارات الشرطية من مرور وحماية مدنية ومباحث ومجموعات قتالية وتدخل سريع ومدرعات بتنشيط جميع أنحاء مدينة الأقصر وتم وضع مجموعات قتالية ومدرعات وتكيف للخدمات السرية والنظامية أمام الكنائس وديوان عام المحافظة وهناك تنشيط للمسطح المائى من قبل شرطة المسطحات والإنقاذ النهرى.

وأكد اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، اجتماعه مع مساعديه وقيادات المديرية على تأمين جميع الكنائس، والمنشآت المهمة والحيوية، والأماكن العامة، ووضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة أمام جميع الكنائس، ومراجعة جميع كاميرات المراقبة المتواجدة بجميع الكنائس وربطها مع غرف التحكم في مختلف مديريات الأمن لمتابعة مجريات الأمور لحظة بلحظة.

وشدد على منع تواجد وقوف أي سيارات حول الكنائس والأديرة وغلق الشوارع المؤدية لكنائس المدينة أمام حركة المرور، وتوزيع بوابات كشف المعادن والمتفجرات على الكنائس بمختلف أنحاء المحافظة، وتعزيز الحراسة حولها تم تشكيل مجموعات من الكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة، فضلا عن تكليف الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الكنائس والمنشآت المهمة والحيوية، للكشف عن المتفجرات من خلال استخدام الكلاب البوليسية وسيارة الكشف عن المفرقعات.

ووجه القيادات الأمنية على ضرورة تفعيل دور القوات الأمنية ووحدات التدخل السريع المنتشرة على مستوي المحافظة لضمان التدخل الفوري في حالة حدوث أي أعمال تعكر صفو الأمن العام، مع التاكد من شدة يقظة القوات وتفعيل الخدمات واستمرار مرور القيادات الإشرافية على جميع خدمات الكنائس والأديرة، وتضمنت الإجراءات تفتيش السيارات وفحص هويات القادمين والمغادرين منعًا لدخول أي عناصر تخريبية إلى أراضي المحافظة.

وقامت إدارة مرور الأقصر بعمل كمائن مرورية ثابتة وأخرى متحركة لضبط كل ماهو مخالف للقانون مع التأكيد على الالتزام بالقواعد المرورية.
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