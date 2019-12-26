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عضو غرفة الملاحة البحرية: مصر محور العالم لامتلاكها البحرين المتوسط والأحمر.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:57 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد محمد شيرين النجار، استشاري دولي في النقل البحري وعضو غرفة الملاحة البحرية، أن تجارة النقل البحري والأساطيل أصبحت مختلفة بدرجة كبيرة عن العقود السابقة، مؤكدًا أن التجارة أصبحت من منطقة إلى منطقة أخرى وليست من دولة إلى دولة أخرى.

وقال عضو غرفة الملاحة البحرية خلال وجوده ضيفا ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر قناة مصر الأولى" أن أي أسطول بحري في العالم له عدد من المقومات الأساسية التي يعتمد عليها منها التمويل والإدارة الفنية والهندسية والإدارة التجارية.

وتابع عضو غرفة الملاحة البحرية أن مصر كان لها أسطول بحري قوي حتى منتصف السبعينيات حتى بدأ الأسطول المصري في الإنكماش نتيجة عدة عوامل منها أنه ليس هناك بنك لتمويل المشروعات البحرية مؤكدا أن النقل البحري تأثر كثيرا بأداء الإقتصاد العالمي المهتز.

وأشار عضو غرفة الملاحة البحرية أن الجدل الموجود الن بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أثر على خطوط الحاويات وانخفضت الحركة إلى اكثر من 40% وانخفضت الأسعار.

وقال عضو غرفة الملاحة البحرية أن الدولة المصرية هي محور العالم لامتلاكها البحرين الأحمر والمتوسط أسطولا تجاريا قويا على الرغم من انكماش الأسطول المصري، فيجب الارتقاء بمستويات التشغيل والاختيار الجيد للعمالة الجيدة للبحرية المصرية والتدريب الجيد لخريجي الجامعات البحرية.
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