AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

النفط يصعد بدعم من آمال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني وخفض أوبك

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:18 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
صعدت أسعار النفط يوم الخميس مدعومة بانفراجة محتملة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمساعي التي تقودها أوبك لكبح الإمدادات، على الرغم من أن التعاملات اتسمت بالهدوء مع هيمنة أجواء العطلة على الكثير من الأسواق.

وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 67.48 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 61.36 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إينس كبير محللي السوق الآسيوية لدى أكسي تريدر ”أسعار النفط تواصل إظهار القوة بنهاية العام مدعومة بمزيج من تقدم حاسم في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واتفاق أوبك/أوبك+ في ديسمبر (كانون الأول)، وتباطؤ نشاط (النفط) الصخري.

”كل هذا يشير إلى أداء أقوى لأسعار النفط في الربع الأول مما كان يتوقعه أي شخص قبل شهرين فحسب“.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه سيكون هناك حفل توقيع يحضره نظيره الصيني شي جين بينغ لما يُطلق عليه اتفاق المرحلة واحد لإنهاء النزاع التجاري بين البلدين والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري.

وألحقت الحرب التجارية المستمرة منذ قرابة 17 شهرا الضرر بنمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، مما أسفر عن تحرك الأسعار في نطاق محدود معظم العام.

كما تسبب انخفاض الطلب في تقليص فاعلية تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

واتفقت المجموعة التي يُطلق عليها اسم أوبك+ على تمديد وزيادة تخفيضات الإنتاج التي ستزيح ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا من الإمدادات من السوق أو نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع أسعار النفط لليوم الثاني

النفط يرتفع وسط توقعات إيجابية فى محادثات التجارة الأمريكية الصينية

قبل إدراج أرامكو السعودية.. قفزة غير متوقعة فى أسعار النفط

تراجع أسعار النفط مع استعداد أوبك لخفض الإنتاج

تراجع أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

ترشيحاتنا

كلوب يخرج عن صمته: الدوري الإنجليزي يشهد جريمة

الأهلي يفعل مبادرة تركي آل الشيخ ويرحب بمواجهة الهلال بالسعودية.. صور

معجزة ربانية.. نجاة مصحف وتفحم سيارة خلال حريق بـ الغربية .. صور

بعد مطعم «الشيخ».. بيزنس لاعبي الأهلي خارج المستطيل الأخضر

بفستان أحمر جريء.. رانيا يوسف تهنئ جمهورها بالعام الجديد | فيديو

5 غيابات عن قمة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم سامو هجرس.. إطلالة كارولين عزمي بفستان أسود

عِيش الفرق | شاهد سور مجرى العيون قبل وبعد تطويره.. صور

انفراد بالصور قبل الافتتاح.. متحف الغردقة تجربة جديدة بين الآثار والقطاع الخاص