ترفع أثقالا تزن 160 كيلو.. سيرين سمير من راقصة بالية إلى لاعبة قوى بدنية.. فيديو

قالت سيرين سمير، لاعبة قوى بدنية، إنها بدأت منذ الصغر رقص البالية فى الأوبرا المصرية، ومن بعدها مارست لعبة التنس، وهي من شجعت اختها الصغيرة "ساندرا" على ممارسةلعبة التنس حتى تفوقت فيها الآن.



وأضافت سيرين سمير، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أنها بدأت في التركيز بالدراسة لسنوات عدة حتى سن الجامعة، ومن ثم بدأت التدريب في إحدى صالات الرياضة واقترح عليها أحد الزملاء ممارسة لعبة اللياقة البدنية وخوض التجربة فيها.



وأشارت لاعبة القوى البدنية، إلى أنها لم تتردد ووافقت على خوض تجربة لعبة اللياقة البدنية، لافتة إلى أنها شاركت في إحدى المسابقات العالمية للقوى البدنية وحصلت على المركز الأول فيها، مؤكدة أنها تحمل أثقالا تصل إلى 160 كيلو.



وتابعت ساندرا سمير، الأخت الصغرى لسيرين، ولاعبة تنس محترفة، أنها تمارس لعبة التنس منذ 16 عاما حتى الآن، مضيفة أنها مارست الجمباز فى طفولتها، حتى شجعتها شقيقتها الكبرى "سيرين" على لعبة التنس، ومن ثم فضلتها عن أي رياضة أخرى حتى احترفت اللعب بها.



ونوهت إلى أن حصلت على العديد من البطولات العربية، و8 بطولات إفريقية، مشيرة إلى أنها حصدت وسام الدرجة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها كانت تشعر بالفخر لكونها مصرية طوال الوقت، مضيفة "أنا فخورة بنفسي واستلام الوسام من الرئيس بنفسه يدل على أن بلدك شيفاك".