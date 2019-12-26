رفض العرض الإماراتي.. نجم الأهلي يتعهد بعرض برازيلي خلال ساعات للرحيل

رفض الأنجولي جيرالدو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العرض الإماراتي الذي تلقاه مسئولي القلعة الحمراء للرحيل علي سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية .





وعقد اللاعب جلسه مع المسئولين وكشف أنه سوف يحضر عرضًا للرحيل علي سبيل الإعارة إلي أحد الأندية البرازيلية خلال أيام قليلة.





وأبدى مسئولو النادي موافقة مبدئية انتظارًا للعرض خاصة أن جيرالدو لم يثير أي مشكلة طوال فترة تواجده لذا فإن هناك تقديرًا خاصًا لذلك.





ويخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي اليوم باستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة بلاتنيوم بطل زيمبابوي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.