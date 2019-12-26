الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادًا لبلاتنيوم بدوري أبطال أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم بإستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة بلاتنيوم بطل زيمبابوي المقرر لها بعد غد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن يشهد مران اليوم تركيز كامل من السويسري رينيه فايلر علي الطريقة التي يخوض بها المباراة والتشكيل الأساسي.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني رينيه فايلر مؤتمرًا صحفيًا الجمعة قبل خوض المران الأخير طبقًا للوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم علي أن يعلن بعدها القائمة التي ستدخل معسكر مغلق ليلة تلك المواجهة.

وأعلن الجهاز الفني تعرض وليد أزارو مهاجم الفريق للإصابة خلال مران الأمس، الذي شهد أيضا مشاركة الوافد الجديد محمود عبد المنعم "كهربا".