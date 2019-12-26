رسالة طمأنينة للشعب.. خبير يكشف عن الهدف وراء المشروعات الكبرى..فيديو

أكد اللواء نصر سالم رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق أن المشاريع والإفتتاحات المتتالية التي تقيد بها الأدارة السياسية للدولة المصرية هي للعب المصري مؤكدا ان الشعب المصري دائما ما يعتمد على النتائج النهائية لتلك المشروعات.



وأضاف رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق خلال مداحلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى أن تلك المشروعات ستساهم في بناء مصر القوية العصرية المتكاملة إقتصاديا.



وتابع رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق أن افتتاح أي مشروع من المشروعات الإقتصادية هي رسالة طمأنينة للشعب مؤكدا ان مشروع مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم هو مشروع متكامل للثروة الحيوانية وغيرها من مشاريع الثروة السمكية أو في صناعة الأثاث وغيرها هي نقاط مراجعة على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف الأبعد.



وأشار رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق أن مصر تتكامل اقتصاديا والمشاريع التي تقام ستساهم في ارتفاع معدلات الجنيه امام العملات الأجنبية وستساهم في توفير أكبر فرص للعمل وإنخفاض البطالة وإرتفاع مؤشرات السياحة وازدياد معدلات الأمن في الدولة المصرية.



وقال رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق أن مصر تمتلك 5 بحييرات طبيعية ويعدوا من اعظم البحيرات في العالم وإهمالها يعتبر بؤر فساد لمهربي المخدرات والخارجين على القانون ولكن بتطهير تلك البحيرات واستغلالها بالشكل الأمثل للثروة السمكية وهو ما يمثل نظرة ثاقبة لإستغلالها فى مشاريع الثروة السمكية .