كمال درويش يعلق على حديث مرتضى منصور بشأن تدهور نتائج الزمالك بسبب السحر

علق كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، على أقوال مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، بشأن تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة بسبب السحر.



وكان مرتضى منصور أكد عقب تعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي، أول أمس الثلاثاء، أن السحر هو السبب الرئيسي في تدهور نتائج الفريق، خلال الفترة الماضية.



وقال كمال درويش في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد":" لا يمكن أن نقول أن السحر هو سبب تراجع نتائج الزمالك، في الفترة الأخيرة، الفريق قدم أداء جيدا، آخر مباراتين، وأهدر العديد من الفرص، لكن كل هذا مجرد عدم توفيق".



وفشل الزمالك في تحقيق الفوز خلال أخر ثلاث مباريات بمسابقة الدروي، حيث خسر أمام طلائع الجيش بنتيجة 3 - 2، وتعادل سلبيا أمام سموحة والإنتاج الحربي.



ويحتل الزمالك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 16 نقطة.







