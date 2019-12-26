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اقتصاد

وزيرا الإسكان والكهرباء يتابعان أعمال توصيل الخدمة للمشروعات السكنية بالمدن الجديدة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:59 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة أعمال توصيل التيار الكهربائى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات السكنية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارتين.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد شاكر، ضرورة الإسراع بالانتهاء من توصيل الكهرباء للمشروعات المختلفة، من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، والعمل معا على حل أى مشكلات تواجه تنفيذ المشروعات، وبأسرع وقت ممكن.

كما تم خلال الاجتماع، الاتفاق على التواصل الدائم بين القيادات التنفيذية من الجهات التابعة لوزارتى الإسكان والكهرباء، لمتابعة تنفيذ المشروعات المختلفة فى الأوقات المحددة، وحل جميع العقبات التى تواجه التنفيذ.

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات، التى تواجه تحديات مختلفة بعدد من المدن الجديدة، وتم التوصل إلى حلول، للعمل على سرعة توصيل التيار لهذه المواقع.

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