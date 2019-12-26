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فن

غادة عادل مطلوبة على جوجل .. تعرف على السبب

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:58 ص
غادة عادل
غادة عادل
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آيه عاطف
الأربعاء 25 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة غادة عادل، حيث أتمت عامها الـ 45، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل، لبحث الجمهور عنها.

وكانت غادة عادل، متزوجة من المخرج مجدي الهواري ولديها خمسة أولاد، ولكنهما قررا الانفصال منذ عام تقريبا، مؤكدة أن السبب في الانفصال خلافات زوجية وقررا الانفصال فى هدوء تام.

ومنذ انفصالها عن مجدى الهوارى، أثارت غادة عادل جدلا واسعا بإطلالاتها في المهرجانات أو جلسات التصوير الخاصة.

بينما قررت غادة عادل مؤخرا أن تنسحب من مسلسل "البرنس" الذى يقوم ببطولته محمد رمضان، وقام المخرج محمد سامى بترشيح الفنانة نور اللبنانية للقيام بالدور.
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