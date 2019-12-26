غادة عادل مطلوبة على جوجل .. تعرف على السبب

الأربعاء 25 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة غادة عادل، حيث أتمت عامها الـ 45، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل، لبحث الجمهور عنها.





وكانت غادة عادل، متزوجة من المخرج مجدي الهواري ولديها خمسة أولاد، ولكنهما قررا الانفصال منذ عام تقريبا، مؤكدة أن السبب في الانفصال خلافات زوجية وقررا الانفصال فى هدوء تام.





ومنذ انفصالها عن مجدى الهوارى، أثارت غادة عادل جدلا واسعا بإطلالاتها في المهرجانات أو جلسات التصوير الخاصة.



