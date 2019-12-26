غدا..قطع التيار الكهربائي عن مناطق سكنية في المحلة لإجراء الصيانة

أعلن قطاع كهرباء شرق الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من محطة محولات "كفر حجازي" بالمحلة الكبرى.



ويأتي ذلك غدا الجمعة، من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.



وأشار المهندس أشرف الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، إلى أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي خلال تلك المدة الزمنية بمدينة المحلة هى، منطقة السبع بنات، ومنطقة محي سعد، وشارع نادى الشرطة، وسكة زفتى، وقسم ثان المحلة، وسكة طنطا، والعباسي الجديد، ومحطة مياه المشتل، وشارع الترعة، وأبو دراع، والمنشية الجديدة.