AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حياة كريمة.. تسليم 59 منزلا للأسر الأكثر احتياجا في المنيا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:22 ص
تسليم 59 منزلا للأسر
تسليم 59 منزلا للأسر الأكثر احتياجا في المنيا
Advertisements
ايمن رياض
سلم محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة المنيا، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، 59 منزلا بقرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوي، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجا.

جاء ذلك بحضور العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، وأمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، محمود عبد المعطي نائب رئيس مركز ملوي.

من جانبه أوضح رئيس المؤسسة، أن المرحلة الأولى شهدت الانتهاء من 59 منزلا شملت إنشاء وبناء وترميم الأسقف وتركيب أبواب وشبابيك وتوصيل مياه وكهرباء ومحاره من الداخل والخارج وتركيب سيراميك حوائط وأرضيات ودهانات.

وأضاف أ المرحلة الثانية ستشمل أعمال إعادة إعمار 140 منزلا آخر تمهيدا لتسليمها لأهالي القرية، وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة لتساهم في تحقيق حياة كريمة، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حياة كريمة .. افتتاح المرحلة الأولى من تطوير القرى الأكثر فقرًا بأسيوط

إعادة إعمار 147 منزلا بقرى الأقصر.. صور

نانسي عجرم ومحمود العسيلي يطلقان مبادرة الصعيد كامب 14 ديسمبر

صناع الخير: دعم شرائح غير القادرين في أنحاء محافظة قنا

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يبحثان آخر مستجدات مبادرة حياة كريمة

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يبحثان مستجدات مبادرة حياة كريمة.. شعراوى: تهدف إلى تخفيف معدلات الفقر وتوفير فرص عمل..وهالة السعيد: العدالة الاجتماعية المكانية من أهم مستهدفات خطة الحكومة

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة ورياح مصحوبة بالأتربة.. حالة الطقس خلال الـ 72 القادمة

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 26 -12-2019 .. فيديو

حادثة بشعة.. سقوط شابة وطفلين من أعلى مبنى في بوسطن

كيف تتصرف الحيوانات وقت كسوف الشمس؟

كمال درويش يعلق على حديث مرتضى منصور بشأن تدهور نتائج الزمالك بسبب السحر

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة الحمراء.. زوجة خالد سليم بإطلالة رومانسية معه

ماحدش فاهم حاجة.. شاهد رجل على أرجوحة يحير العالم: ظهره للكاميرا أم وجهه؟

هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019