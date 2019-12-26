حياة كريمة.. تسليم 59 منزلا للأسر الأكثر احتياجا في المنيا

سلم محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة المنيا، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، 59 منزلا بقرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوي، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجا.



جاء ذلك بحضور العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، وأمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، محمود عبد المعطي نائب رئيس مركز ملوي.



من جانبه أوضح رئيس المؤسسة، أن المرحلة الأولى شهدت الانتهاء من 59 منزلا شملت إنشاء وبناء وترميم الأسقف وتركيب أبواب وشبابيك وتوصيل مياه وكهرباء ومحاره من الداخل والخارج وتركيب سيراميك حوائط وأرضيات ودهانات.



وأضاف أ المرحلة الثانية ستشمل أعمال إعادة إعمار 140 منزلا آخر تمهيدا لتسليمها لأهالي القرية، وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة لتساهم في تحقيق حياة كريمة، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة.