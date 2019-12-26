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برلمان

نائب: قضية التدخين وصلت لأرقام مخيفة في مصر.. ونحتاج لمواجهة أكثر حسما

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:20 ص
التدخين
التدخين
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معتز الخصوصى
أكد خالد مشهور، نائب منيا القمح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قضية التدخين فى مصر فى صدارة القضايا التى يجب التصدي لها، لما تمثله من خطورة على صحة المصريين خصوصًا الشباب أمل مصر ومستقبلها، مشيرًا إلى أنه بالرغم من تخصيص 30 عيادة للإقلاع عن التدخين بمحافظات الجمهورية، إلا أن الظاهرة ما زالت منتشرة بمعدلات مقلقة.

وأوضح النائب خالد مشهور، فى بيان له، أن مسحا قوميا مشتركا بين مكتب منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان في مصر، كشف عن أن «نصف الشباب المصري تقريبًا (48.9%) يتعرضون للتدخين السلبي في المنازل، فيما يتعرض 36.5% للمشكلة نفسها، في أماكن العمل» أما من يدخنون بإرادتهم فإن نسبتهم مرتفعة، وحسب تصريحات وزارة الصحة فإن نسبة الأمراض المرتبطة بالتبغ بلغت 40.6% بين المرضى المحجوزين بالمستشفيات بينما بلغت 44.1% بين مرضى العيادات الخارجية أما معتادى التدخين فقد بلغت نسبتهم 68% بين المرضى المحجوزين بالمستشفيات والعيادات الخارجية، مما يكلف الدولة ميزانيات ضخمة لعلاجهم.

وأضاف أنه من بين الآثار الاقتصادية، تشير الأرقام الصادرة عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بلغ استهلاك المصريين للسجائر خلال العام 2017-2018 حوالي 83 مليار سيجارة، تقدر تكلفتها بـ73 مليار جنيه.

وأضاف ان هناك جانب كارثى يتطلب تسليط الضوء عليه ويستدعي آليات تشريعية واقتصادية لمعالجته وهو تدخين الصغار فلا يوجد حتي الآن محل يمتنع عن بيع السجائر للأطفال بل إن الكارثي في الأمر هو أن السجائر أصبحت تُباع "فرطًا" أي بالواحدة وهو ما يُسهّل علي الأطفال والمراهقين الحصول علي السيجارة مقابل جنيه أو أقل وكيف يواجهون صعوبة في إيجاد السيجارة وثمنها يسهل توفيره من مصروفهم الشخصي.

وطالب النائب باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على تلك الظاهرة السلبية والقاتلة مثل زيادة فرض الضرائب على منتجات التبغ كالمعسل و السجائر وغيرها، وإدراج الأدوية الخاصة بالإقلاع عن التدخين تحت مظلة التأمين الصحى حتى يكون الحصول عليها بالمجان وهو ما يشجع كثير من المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة التى تقودهم والمحيطين بهم إلى الأمراض والموت.

مؤكدًا ضرورة تكاتف مراكز الشباب وقصور الثقافة والجمعيات الأهلية والاستعانة بالشباب فى قيادة هذه المبادرات وخاصة حملات التوعية بمخاطر التدخين وضرورة الإقلاع عنه.
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