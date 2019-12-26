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اقتصاد

جنيهان ارتفاعا.. أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم 26-12-2019

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:14 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ارتفعت أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم، الخميس 26-12-2019، بقيمة بلغت جنيهان، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 672 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الخميس 26-12-2019، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.


سعر جرام الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم، الخميس 26 ديسمبر 2019، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 672 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 767 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 18، نحو 575 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 448 جنيها.

السعر العالمي للذهب

بينما سجل السعر العالمى للذهب نحو 1504 دولار للأوقية.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5376 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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