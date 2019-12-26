الإعلام في أسبوع.. عودة منصب وزير الإعلام.. تعيين ألبرت شفيق رئيسا لـ قنوات ON.. وشريف مدكور يغادر FM

عودة منصب وزير الدولة لشئون الإعلام

ألبرت شفيق رئيسا لـ on e وحازم شفيق لـ الحياة وعمرو رزق ممثلا للراديو

تعيين محمود مسلم رئيسًا لشبكة dmc

انتقال وائل الإبراشى للتليفزيون المصرى

خالد أبو بكر وبسمة وهبة يقدمان برنامج "كل يوم" خلفًا لوائل الإبراشى



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وفي الفيديو الدعائي، يتبادل الإعلاميان تقديم فكرة البرنامج، حيث يبدأ خالد أبو بكر التقديم تليه بسمة، ويقولان "هو دا اللي أنا هقوله.. أنا مش هقول الكلام ده وهقول اللي أنا عاوزاه.. محتاجين كلنا نسمع بعض.. والأهم نفهم بعض.. كل يوم هنقول اللي أحنا عاوزينه.. كل يوم هنعرف إن الاختلاف مش ضعف.. كان زمان بيقولوا الرأى والرأى الآخر.. دلوقتى فى مليون رأى ومليون رأي آخر.. بس كل يوم هنسمعك وكل يوم هنكلمك.. كل يوم هنناقش أفكارك وآرائك.. كل يوم احترام للحرية".



شريف مدكور وزهرة رامى يغادران نجوم fm

يغادر الإعلامى شريف مدكور إذاعة نجوم fm وينضم مع مطلع العام الجديد لإذاعة ميجا fm، وكذلك تنتقل الإعلامية زهرة رامى من نجوم fm لراديو إنرجى مع مطلع العام الجديد.



فى هذا الأسبوع حدثت الكثير من التطورات فى مجالنرصد أبرزها فى هذا التقرير، ومن بينها عودة منصب وزير الإعلام.تولى أسامة هيكل منصب وزير الدولة لشئون، بعد أن تم اختياره ضمن التعديل الوزاري الجديد، ووافق عليه بشكل نهائى مجلس النواب لتعود وزارة الإعلام مرة أخرى، دون صلاحيات واضحة حتى الآن.وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يشغل فيها هيكل المنصب، بعدما تولاه لمدة 6 أشهر بعد ثورة 25 يناير خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2011 ضمن حكومة عصام شرف.ويشغل هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، كما كان رئيسا للجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، والتي أشرفت مؤخرا على إصدار قوانين تنظيم الثقافة والإعلام.أصدر تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عدة قرارات تنظيمية لرؤساء القنوات الفضائية التابعة للمجموعة، جاءت كالتالى؛ تعيين ألبرت شفيق رئيسا لمجموعة قنوات ON E، وحازم شفيق رئيسا لقنوات "الحياة"، ومحمد حلمى رئيسًا لشبكة قناة "إكسترا نيوز"، مع استمرار ألبرت شفيق مشرفا عليها.كما تم تعيين عمر رزق ممثلا لرئيس مجلس إدارة المجموعة في راديو النيل، على أن يكون له صلاحيات تنفيذية متفق عليها، ومع استمرار الأستاذ طارق أبو السعود رئيسا لشبكة راديو النيل.أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تولي محمود مسلم رئاسة شبكة dmc، خلفا لهشام سليمان.جدير بالذكر أن محمود مسلم كان يتولى مدير عام منظومة تطوير المحتوى بقنوات dmc وon وcbc والحياة المملوكة للشركة.أنهى الإعلامى وائل الإبراشى تعاقده مع قناة "on e"، حيث كان يقدم على شاشتها برنامج "كل يوم" ، وانتقل للتليفزيون المصرى وتعاقد على تقديم برنامج الجديد يحمل اسم "التاسعة"، ومن المقرر انطلاقه على الشاشة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تطوير ماسبيرو، فى مطلع العام الجديد.قرر ألبرت شفيق، رئيس شبكة قنوات ON، إطلاق برنامج "كل يوم" بشكل جديد، حيث يطل من خلاله المحامي خالد أبو بكر، والإعلامية بسمة وهبة، على شاشة قناة ONE، الذي تنطلق أولى حلقاته مع بداية العام الجديد.