أين تذهب في المساء.. ننشر مواعيد وأسعار عروض البيت الفني للمسرح لـ 72 ساعة

تفتح مسارح الدولة أبوابها لعروض جديدة متواصلة طوال أيام الأسبوع، ونقدم للقارئ أبرز الحفلات والعروض خلال الإجازة الأسبوعية، في القاهرة والإسكندرية ومختلف المحافظات.



َ"المتفائل".. في الإسكندرية

يعرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في الساعة الثامنة مساء، مسرحية "المتفائل"، يوميا عدا الأربعاء، وذلك حتى ٧ يناير 2020.



عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، وهو من بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.



أسعار التذاكر ٥٠، ٧٥، ١٠٠ جنيه.



"قواعد العشق ٤٠".. في القاهرة

يعرض على مسرح السلام بشارع قصر العيني في الساعة الثامنة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.



"قواعد العشق الـ40" عن رواية شهيرة لأليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبد المنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، والعرض من بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبد الرحمن،إضاءة إبراهيم الفرن، والعرض من إخراج عادل حسان.



أسعار التذاكر ٥٠، ٧٥، ١٠٠ جنيه.



"رسائل العشاق"

يعرض على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب، في الساعة الثامنة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد.



العرض حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل العرض، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل.



"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء و ألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف ، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبد الحميد، تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.



أسعار التذاكر ٣٠، ٥٠ جنيها.



" البخيل"

يعرض على مسرح أوبرا ملك برمسيس في الساعة السابعة والنصف مساء.



العرض المسرحى "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبد الحميد، محمد خلف، عبد الباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.



سعر التذكرة ٣٠ جنيها.



"حريم النار"

يعرض على مسرح الطليعة بالعتبة، في الساعة السابعة والنصف مساء، يوميا ما عدا الثلاثاء.



العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.



"حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.



سعر التذكرة ٣٠ جنيها.



"ظل الحكايات"

يعرض على مسرح الغد بالبالون، في الساعة التاسعة مساء، يوميا ما عدا الاثنين.



"ظل الحكايات" هي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، ونجد أن هروبه الدائم من أفعاله التي لا يرضى عنها، والتي تختبئ في عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور، يؤدي إلى دخوله لعالم أحلام أخرى، فنحن أمام رحلة إنسانية تعيش لحظاتها مرتبكة، ومن خلال الصورة المرئية والموسيقى نبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية، ونغوص مع الشخصيات إلى العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام، وكذلك العالم الفانتازي وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.



"ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.



سعر التذكرة ٣٠، ٣٥ جنيها.



للأطفال

"صحصح لما ينجح"

يعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع، في الساعة السادسة والنصف مساء.



العرض من تأليف وأشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا، إشراف عام محمد نور.



أسعار التذاكر ٢٥ ،٣٥ جنيها.



في أسيوط

"ولاد البلد"

يعرض بوم الخميس ٢٦ ديسمبر في نادي الأصدقاء بالزاوية الساعة ٥ مساء، ويوم السبت ٢٨ ديسمبر، في مقر مركز رزقة بالدير المحرق.



عرض "ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، والفساد وقانون الخدمة المدنية، وتهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.



دخول العرض "مجانا".

