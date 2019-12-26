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أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:20 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، الخميس، تأخر إقلاع 7 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة شركة الخطوط الكويتية 544 المتجهة إلى الكويت تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة أير كايرو 510 المتجهة إلى الكويت ساعتين لظروف التشغيل، وتأخر إقلاع رحلة شركة النيل للطيران 113 المتجهة إلى ينبع ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر، أن رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و182 المتجهة إلى تبوك تأخرتا ساعتين بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط العمانية 408 المتجهة إلى مسقط ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة طيران العربية المتجهة إلى ينبع ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.
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