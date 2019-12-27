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محافظات

دخلها زهيد وتعاني من كوكتيل أمراض.. الحاجة أميرة تناشد الحكومة بعلاج وسكن بالغردقة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

رسم الفقر والحاجة على وجهها ملامح التعب والمعاناة والشقاء فتجاعيد الوجه التى نحتها الزمن كانت أكبر دليل وشاهد على ما تمر به هذه السيدة التى تعيش فى شقة صغيرة بشارع الحجاز بالغردقة ولا تستطيع دفع إيجارها لتزداد الأعباء والأحمال ولكنها مازالت تنتظر الفرج.
الحاجة أميرة احمد يونس سيدة التى تجاوزت من العمر الـ 60 عاما وهى تعيش فى شقة إيجار وتعانى من أمراض عدة كان بدايتها فيرس سى وضغط وسكر وتدهورت حالتها مع كبر السن لتصاب بالغضروف بجانب حاجتها لعمل عملية مياه بيضاء كل هذا بجانب أنها تعانى من قصور فى الشريان التاجى.
الحاجة أميرة قالت لصدى البلد إنها تأمل فى أن تنظر لها الدولة والمحافظة بعين الرأفة لتحصل على شقة تأويها من برد الشتاء وارتفاع أسعار الإيجارات الذى يستقطع جزءا كبيرا من معاشها ولا يتبقى لها سوى فتات لا يكفى طعامها أو دوائها وكما تتمنى من وزارة الصحة أن تعالجها من المياه البيضاء أو الغضروف أو حتى من القصور فى الشريان التاجى أو عملية المياه البيضاء التى أصبحت فى حاجة ماسة لها .
وناشدت الحاجة أميرة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البحر الأحمر لتوفير سكن لها وعلاجها من كوكتيل الأمراض التى تلازمها وجعل حياتها صعبة خاصة فى ظل دخل زهيد ومتطلبات عدة من إيجار وعلاج وطعام.
دخلها زهيد وتعاني من كوكتيل أمراض.. الحاجة أميرة تناشد الحكومة بعلاج وسكن بالغردقة
دخلها زهيد وتعاني من كوكتيل أمراض.. الحاجة أميرة تناشد الحكومة بعلاج وسكن بالغردقة
دخلها زهيد وتعاني من كوكتيل أمراض.. الحاجة أميرة تناشد الحكومة بعلاج وسكن بالغردقة
دخلها زهيد وتعاني من كوكتيل أمراض.. الحاجة أميرة تناشد الحكومة بعلاج وسكن بالغردقة
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