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اقتصاد

جازبروم تتوقع انخفاض صادرات الغاز إلى 198.8 مليار متر مكعب

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:00 م
صدى البلد
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رويترز
ذكرت وكالة "إنترفاكس"، نقلا عن رئيس شركة "جازبروم" الروسية العملاقة للغاز، أليكسى ميلر، اليوم، الخميس، قوله إن الشركة تتوقع انخفاض صادراتها إلى خارج الاتحاد السوفيتى السابق إلى 198.8 مليار متر مكعب فى العام الحالى، انخفاضا من 202 مليار متر مكعب فى 2018.

وقال ميلر، وفقا لما نقلته "إنترفاكس"، إن الشركة تتوقع إنتاج 500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى ارتفاعا من 479.6 مليار متر مكعب فى 2018.

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