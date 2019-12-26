عميد ألسن عين شمس توجه بالتحول الإلكتروني للامتحانات

اجتمعت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، مع وحدة القياس والتقويم بالكلية بصفتها رئيس مجلس إدارة الوحدة، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الكنترولات والأقسام العلمية.





وأكدت الدكتورة سلوى رشاد أن تحويل النظام الورقي إلى الإلكتروني توجه عام ضمن استراتيجية الدولة المصرية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا فإن إدارة الجامعة برئاسة الأستاذ دكتور محمود المتيني، وإشراف الأستاذ دكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أصدرت تعليمات مباشرة بوضع خطط منهجية لتحويل نظام الإختبارات الورقية إلى النظام الإلكتروني قي أقرب وقت ممكن.

وقالت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إن التحول إلى النظام الإلكتروني في الاختبارات وتصحيحها ورصد الدرجات يعد بمثابة نقلة نوعية لتجاوز مشكلات الكنترولات، والاعتماد على العنصر الآلى بشكل أكبر لإنجاز العديد من المهام في وقت أقل بدقة عالية، وهو ما يسمح للطالب بالحصول على نتيجة الاختبار بعد الإنتهاء منه بساعات قليلة.واستعرضت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، آليات التعامل مع الأسئلة المقالية التي تعتمد في إجابتها على أسلوب كتابة الطالب، وهي ما كانت تثير مخاوف العديد من أعضاء هيئة التدريس فيما قبل.وأكدت أن تلك الأسئلة سيتم التعامل معها وفق برمجيات معينة تسمح بإدخال الإجابات على الحاسب الآلي وتصحيحها بمعرفة دكتور المادة بمعاونة الحاسب الآلي الذي سيتم تزويده بالإجابات المختلفة.وأسفر الاجتماع عن اتفاق بتغيير نظام الامتحانات الحالي والتحول إلى نظام الامتحانات الموضوعية والمقالية القابلة للتصحيح والرصد الإلكتروني، كما تم الاتفاق على البدء الفوري في إنشاء البنية التحتية الضرورية لهذا النظام وعقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس من أجل إنشاء بنوك أسئلة في مقررات الكلية المختارة كخطوة أساسية في تطبيق نظم التقويم والتقييم الطلابي، وتقرر أن يبدأ العمل بالنظام الجديد اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل وينتهي بعقد امتحانات بنظام التصحيح والرصد الإلكتروني في مقررات مختارة.